Sud: Confcommercio, dal 2007 ha perso 800mila residenti

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Dal 2007 a oggi sono "scomparse" dal Sud 800mila persone: è quanto emerge da un'analisi dell'Ufficio Studi di Confcommercio sull'Economia del Sud presentata questa mattina a Bari nel corso del convegno organizzato da Confcommercio Imprese per l'Italia, dedicato al Pnrr e al Mezzogiorno dal titolo "Opportunità e rischi connessi alla realizzazione del Pnrr, il ruolo del partenariato economico, sociale e territoriale". "Anche il Nord - si legge nella relazione - presenta oggi qualche problema sul piano dei flussi interni: fino agli anni '90 l'emigrazione da Sud a Nord allargava la base produttiva delle Regioni italiane più ricche e produttive, oggi dal Nord stesso si emigra verso altri Paesi.

Per quanto riguarda il tasso medio di occupazione delle donne, esiste un Sud del Sud: a livello di occupazione generale e femminile, se il Centro-Nord si avvicina al resto d'Europa, il Sud ne resta troppo lontano, soprattutto nella componente femminile. E se il Sud è lontano, la Calabria, solo per fare un esempio, è ancora più distante". (ANSA).