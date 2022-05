Pnrr: Cdp, creare presupposti per sostegno a Enti locali

(ANSA) - BARI, 24 MAG - "Quello che viene chiesto oggi a Cassa depositi e prestiti è uno sforzo nuovo. Per questo dobbiamo individuare l'obiettivo con concretezza: non siamo in grado di supportare 8.000 enti locali, per quanto riguarda il Pnrr. Possiamo però porre i presupposti affinché essi diventino protagonisti di questo cambiamento". Lo ha detto a Bari Simona Camerano, responsabile Scenari economici e strategie settoriale di Cassa depositi e prestiti (Cdp), nel corso del convegno organizzato da Confcommercio e dedicato al Pnrr e al Mezzogiorno.

"Stiamo lavorando - ha proseguito - in sinergia con il ministero dell'Economia. Stiamo inoltre dialogando con le amministrazioni centrali per poter capire, su alcune misure specifiche, come poter essere di supporto alle Regioni che hanno più bisogno di accompagnamento sulle iniziative di competenza dei ministeri". "Per le iniziative che riguardano i territori - ha concluso - abbiamo costituito, insieme a Invitalia e MCC, 'Capacity Italy' una piattaforma che sarà operativa nelle prossime settimane, uno sportello tecnico che consentirà di fare domande, di porci quesiti tecnici utili alle amministrazioni per comprendere i bandi e capire come definire e finire i progetti.

I tempi sono stretti: non basta programmare, bisogna realizzare". (ANSA).