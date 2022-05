Petruzzelli: da domani in scena 'La notte di san Nicola'

(ANSA) - BARI, 24 MAG - E' una notte tempestosa e San Nicola si aggira, cercando riparo, nei vicoli della città vecchia di Bari. Sul suo cammino incontra, come vuole la tradizione le persone a lui care, bambini, donne e marinai. E' la vicenda raccontata nell'opera lirica per ragazzi 'La notte di San Nicola' composta, su commissione della Fondazione Petruzzelli, da Nicola Campogrande su libretto di Piero Bodrato. L'opera, la cui realizzazione è stata bloccata per due anni dal Covid, debutterà domani con la regia di Walter Pagliaro e la direzione orchestrale affidata al maestro Giampaolo Pretto. Sarà replicata il 28 e il 29 maggio. Tra gli interpreti Alberto Petrica (San Nicola), Michela Guarrera (La Bambina), Antonella Colaianni (Prima giovinetta), Laura Brasò (Seconda giovinetta), Ilaria Vanacore (Terza giovinetta), Marco Miglietta (Il padre), Giuseppe Esposito (Il macellaio), William Hernandez (Il ladro pratico), Diego Godoy (Il capitano), Giovanni Augelli (L'avaro), Luca Simonetti (Il ladro buono). "Sul palcoscenico del Teatro Petruzzelli - ha aggiunto il regista Pagliaro - prenderà forma una scatola bianca, sormontata da un rosone romanico, al suo interno gli abitanti di una città, che potrebbe essere Bari, attendono una nave, forse dormono sulla banchina del porto, ma il fragore di una tempesta li scuote e la scatola bianca si apre, mostrando una nave travolta dai marosi". (ANSA).