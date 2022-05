Balneari:Sangalli,salvaguardare lavoro di famiglie e imprese

(ANSA) - BARI, 24 MAG - Per quanto riguarda il tema dei balneari, "noi siamo a favore della concorrenza, ma va salvaguardato il contributo che queste imprese hanno finora assicurato a una esperienza turistica di successo". Lo ha detto a Bari il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, nel suo intervento a un convegno sul Pnrr. Per Sangalli, "va definita una norma quadro che valorizzi il lavoro di tante famiglie, tante donne e tanti giovani che chiedono soltanto un giusto indennizzo e un congruo periodo transitorio, così come sostiene il nostro Antonio Capacchione, presidente nazionale dei balneari". (ANSA).