(ANSA) - GROTTAGLIE, 24 MAG - Sviluppare opportunità di confronto e collaborazione "con una delle economie a maggior tasso di crescita innovativa oggi esistente a cui tutta l'Europa guarda estremo attenzione". E' in questa prospettiva, secondo le parole del presidente del Distretto tecnologico aerospaziale, Giuseppe Acierno, che si è svolto oggi un incontro con l'ambasciatore della Corea del Sud in Italia, Seong-Ho Lee, che ha visitato l'aeroporto di Grottaglie (Taranto), il distretto tecnologico e lo stabilimento Sitael di Mola di Bari.

L'ambasciatore è in Puglia in questi giorni per approfondire la conoscenza delle attività aerospaziali esistenti nella regione. Durante l'incontro Acierno ha illustrato all'ambasciatore, accompagnato dalla consigliera per gli Affari Economici So-Yeon Park e dal segretario per gli Affari Economici Yoon Kyum Kim, il quadro complessivo delle attività aerospaziali che si svolgono in Puglia, con particolare riferimento alle iniziative industriali, di ricerca e trasferimento tecnologico che vengono sviluppate nell'area dello scalo aeroportuale di Grottaglie. Lo stesso scalo ionico - sottolinea una nota - ha il riconoscimento di Airport test bed per le attività dei velivoli senza pilota e di spazioporto, unico in Italia, ed è candidato a ospitare il ritorno guidato a terra della navicella spaziale Space rider che l'agenzia spaziale europea (Esa) lancerà il prossimo anno dalla base di Kourou (nella Guinea francese). Il presidente del Dta ha anche ricordato la collaborazione sviluppata con il Comune di Bari su progetti relativi al controllo del territorio con l'utilizzo dei droni e alle prospettive collegate all'Urban air mobility (Uam) per garantire nel prossimo futuro il volo di aerotaxi e l'utilizzo di autovetture senza pilota.

All'incontro hanno partecipato anche Carmela Tripaldi (Enac), responsabile delle attività di Ricerca e sviluppo delle Nuove tecnologie e dell'Aerospazio, Patrizio Summa (Adp), direttore dei progetti speciali e responsabile del monitoraggio delle performance della società che gestisce gli scali pugliesi.

(ANSA).