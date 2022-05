Medimex, tornano gli eventi formativi con Musicarium e Factory

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Con l'edizione 2022 del Medimex, il festival internazionale di musica promosso da Puglia Sounds, tornano le attività di formazione rivolte ad artisti e operatori musicali e le attività professionali. A Bari, dal 13 al 15 luglio, sarà attiva Puglia Sounds Musicarium, la scuola dei mestieri della musica che quest'anno prevede attività sul campo con la Medimex Music Factory, in collaborazione con Sugar Music Publishing e una ricca sezione di attività professionali con panel e keynote su alcuni dei temi più attuali e stringenti per l'industria musicale italiana ed internazionale. Un ricco segmento di attività, da sempre centrale nella programmazione del Medimex, che si aggiunge agli annunciati concerti di Nick Cave & The Bad Seeds a Taranto (19 giugno), e The Chemical Brothers a Bari (14 luglio), oltre alle mostre Hipgnosis Studio: Pink Floyd and Beyond, in programma dal 16 giugno al 17 luglio al MarTA, Museo Archeologico Nazionale di Taranto; e Denis O'Regan with QUEEN, in programma dal 13 luglio al 28 agosto a Bari nello Spazio Murat.

Quest'anno Puglia Sounds Musicarium prevede lezioni di comunicazione con Gabriele Aprile, di Fonica con Antonio Porcelli e di Lightning design. Le lezioni cambiano modalità, con una fase online dal 27 al 29 giugno e poi una fase pratica in presenza durante il Medimex dove gli studenti selezionati avranno la possibilità di seguire le fasi di lavoro della produzione degli eventi. Per quanto riguarda il Medimex Music Factory, dal 13 al 15 luglio al Teatro Kursaal Santalucia di Bari sarà offerta la possibilità di lavorare fianco a fianco con i tutor Iacopo Sinigaglia, Yakamoto Kotzuga, KWSK per sezione producer, Carmine Tundo, Emilio Munda, Antonio Caputo, Gianni Pollex, Alessandra Flora e Marco Guazzone per la sezione autori.

Per Musicarium e Music Factory le iscrizioni saranno aperte dal 25 maggio: info su 'medimex.it'. (ANSA).