Incendio distrugge scivolo in parco per bimbi nel brindisino

(ANSA) - CAROVIGNO, 23 MAG - Un incendio ha distrutto uno scivolo per bambini all'interno di un parco comunale a Carovigno (Brindisi). Pochi i dubbi delle forze dell'ordine sull'origine dolosa del gesto, che si è verificato nella tarda serata di ieri. Non c'erano bambini con famiglie quando le fiamme hanno avvolto lo scivolo e danneggiato gravemente anche il tappetino anti-urto sottostante. Sul posto i vigili del fuoco per domare l'incendio e mettere in sicurezza l'area. (ANSA).