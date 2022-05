Falcone: Decaro, legalità è fiore da coltivare ogni giorno

(ANSA) - BARI, 23 MAG - I bambini hanno realizzato fiori in carta che hanno simbolicamente piantato nel giardino dedicato a Rocco Dicillo. "Coltivate la legalità come un fiore di cui prendersi cura ogni giorno". Lo ha detto il sindaco di Bari Antonio Decaro rivolgendosi ai 600 bambini che questa mattina hanno partecipato a una delle numerose iniziative organizzate a Bari in occasione del trentennale della strage di Capaci. "Voi bambini non eravate ancora nati trent'anni fa, quando moriva Rocco Dicillo, a cui è intitolata questa strada, un uomo della scorta di Giovanni Falcone, e con lui morirono gli altri uomini della scorta, Falcone e sua moglie Francesca Morvillo - ha detto Decaro - . Quel giorno è cambiata la storia del nostro Paese, le lenzuola bianche sui balconi delle case di Palermo hanno cambiato la storia. Era un atto di indignazione ma anche di reazione ai soprusi della più grande organizzazione criminale del mondo, la mafia siciliana. Come è cambiata la nostra città quando la mafia ha fatto vittime innocenti come Michele Fazio, Gaetano Marchitelli, Giuseppe Mizzi. Anche se le mafie non sono ancora state sconfitte - ha aggiunto - , oggi viviamo in un Paese più libero e più giusto e con voi bambini, che siete la nostra più grande speranza, oggi vogliamo piantare i fiori della legalità in questa aiuola, perché possiate essere testimoni di un cambiamento culturale che segna la strada del futuro".

Le iniziative proseguiranno anche a Bari per tutto il giorno fino alle 17:57, ora esatta della strage, quando davanti a Palazzo di Città il sindaco, in contemporanea con tutti i sindaci d'Italia, osserverà un minuto di raccoglimento accompagnato dalle note de 'Il silenzio', indossando la fascia tricolore. (ANSA).