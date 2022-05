Tonno adulterato, indagine e perquisizioni Nas a Bisceglie

(ANSA) - BARI, 20 MAG - Avrebbero trattato e adulterato del tonno a pinna gialla pescato nell'oceano Atlantico con sostanze non consentite per esaltarne l'aspetto e il colore ma rendendolo nocivo per la salute dei consumatori e provocando effettivamente l'intossicazione di una trentina di persone che lo avevano mangiato in Puglia, Toscana e Liguria. Per questa ragione tre imprenditori ( padre e due figli) e un dipendente di due aziende ittiche di Bisceglie, sono indagati a vario titolo per contraffazione di sostanze alimentari, frode nell'esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine, distribuzione di alimenti nocivi e lesioni personali. I carabinieri del Nas, Nucleo anti sofisticazione, insieme a personale della Asl sta eseguendo nove decreti di perquisizione disposti dalla Procura di trani presso le due aziende coinvolte e le abitazioni degli indagati e in due laboratori di analisi campani, ad Avellino. Questi ultimi, laboratori privati e accreditati, fornivano le certificazioni necessarie alla commercializzazione del tonno.

Le indagini sono state avviate dopo una intossicazione alimentare che un anno fa ha colpito 27 persone in Puglia, Toscana e Liguria. Una intera famiglia di Pezze di Greco di Fasano, in provincia di Brindisi, ha dovuto ricorrere alle cure ospedaliere. (ANSA).