Rimorchiatore affondato: Decaro, dolore immenso per vittime

(ANSA) - BARI, 20 MAG - "Il dolore da parte della nostra comunità è immenso, per l'area metropolitana di Bari e per il nostro Paese, per queste persone che non ci sono più. Ho seguito con il comandante della direzione marittima gli eventi e fino alla fine abbiamo sperato di ritrovare persone vive. Ci sono ancora due dispersi e la speranza è ancora viva nella nostra comunità". Lo ha detto il sindaco metropolitano di Bari, Antonio Decaro, con riferimento al naufragio del rimorchiatore Franco P.

avvenuto mercoledì sera al largo delle coste barese e costato la vita a tre componenti dell'equipaggio mentre altri due, entrambi di Molfetta, risultano ancora dispersi.

"Non conosciamo ancora la dinamica - ha detto Decaro - , quel rimorchiatore tra l'altro tra qualche giorno sarebbe tornato dall'Albania per fare un'attività in un piccolo approdo della città di Bari. Ci dispiace tanto per quello che è accaduto, siamo vicini alle famiglie delle persone che hanno perso la vita. Le istituzioni non solo devono stare vicine dal punto di vista umano ma c'è bisogno di fare maggiori verifiche rispetto ai mezzi che escono in mare. sarà nostro impegno quello di verificare percorsi, infrastrutture ma soprattutto i mezzi.

Prima di capire cosa è successo è difficile parlare, anche perché c'è un'inchiesta in corso e forse tra qualche giorno la situazione sarà più chiara". (ANSA).