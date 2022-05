Rimorchiatore affondato: "7/o addetto era su pontone, salvo"

(ANSA) - ANCONA, 20 MAG - Tra l'equipaggio del "rimorchiatore 'Franco P.' si sono salvati il comandante e un altro ufficiale che era stato mandato a bordo del motopontone, alla partenza, probabilmente per controllare tutta l'attività di rimorchio; questo rende un po' meno tragico il bilancio". A confermarlo, a margine di una conferenza su "Le autostrade del mare della Macroregione Adriatico-Ionica" ad Ancona, il comandante del porto di Ancona e della Direzione Marittima delle Marche, capitano di vascello Donato De Carolis.

Nell'affondamento, che ha coinvolto l'imbarcazione della ditta Ilma di Ancona, sono tre finora i morti ufficialmente identificati e due le persone disperse che sarebbero state avvistate in mare ma per le quali sono ancora in corso attività di ricerca e recupero. "Purtroppo stiamo vivendo una giornata dopo eventi molto tragici, - ha detto De Carolis -, tutta la comunità portuale e la guardia costiera si stringono ai famigliari delle vittime". "Sono in coso attività di ricerca in mare che continueranno anche nei prossimi giorni - ha proseguito - e nel frattempo il motopontone è a Bari sotto sequestro.

Stanno facendo tutti gli accertamenti per capire le cause che hanno portato a questo evento tragico. Molte possono essere le spiegazioni. Il mare non era proibitivo ma c'era cattivo tempo e mare 'formato". (ANSA).