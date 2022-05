'Vini dei vignaioli',a Bari il salone dei produttori artigianali

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Sbarca in Puglia, e precisamente a Bari, il salone di "Vini di Vignaioli". E' la prima volta nella sua storia ventennale che la rassegna si terrà nel Mezzogiorno d'Italia. Appuntamento il 5 e 6 giugno nella location di Villa dei Sapori, in corso Alcide De Gasperi 449. La manifestazione si impegna a promuovere la cultura del vino artigianale realizzato con metodi tradizionali e non invasivi da vignaioli rispettosi della natura e consapevoli sia in vigna che in cantina. Ai produttori ospiti vengono chieste le analisi dei vini e solo chi rispetta i criteri di una viticoltura pulita e artigianale ne entra a far parte. E' attesa una selezione di oltre 50 vignaioli certificati biologici e/o biodinamici che abbracciano la filosofia del vino artigianale e 'naturale' da tutte le regioni d'Italia con alcuni rappresentanti delle nazioni vicine.

Domenica 5 giugno la manifestazione si riverserà anche in città, con la collaborazione dei locali che servono vini artigianali e che ospiteranno alcuni vignaioli. "Contiamo - spiega l'organizzatrice Christine Marzani Cogez - sulla presenza di tanti nostri amici vignaioli per questa prima edizione nel Mezzogiorno d'Italia, animati da uno spirito di empatia e condivisione che da sempre ci contraddistingue. Crediamo che il mondo del vino artigianale viva grazie alle sinergie ed è per questo che l'evento approda in Puglia e a Bari, città che negli ultimi anni ha dimostrato di essere un territorio fertile e sensibile per la promozione e la difesa dei valori del vino artigianale". (ANSA).