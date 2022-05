Rimorchiatore affonda a largo Puglia, un morto e 7 dispersi

(ANSA) - BARI, 19 MAG - Altri due corpi senza vita appartenenti all'equipaggio del rimorchiatore affondato nella notte al largo della costa di Bari sono stati individuati da un mezzo aereo ma non sono stati ancora recuperati. I corpi delle prime due vittime accertate sono stati invece già recuperati da una motovedetta croata. Continuano le ricerche dell'ultimo disperso. I cinque componenti dell'equipaggio del rimorchiatore della flotta della società Ilma, Impresa lavori marittimi di Ancona, sono quattro italiani e uno di nazionalità tunisina.

Nella sede della Capitaneria di Porto di Bari, che sta coordinando le ricerche e le operazioni di recupero in collaborazione con le autorità croate, sono in attesa di notizie i famigliari delle vittime.