Musica:Corrado Roselli confermato direttore Conservatorio Bari

(ANSA) - BARI, 17 MAG - Corrado Roselli è stato confermato direttore del Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari per il triennio accademico 2022 - 2025. L'elezione - riferisce una nota - si è svolta nei giorni scorsi, con una ampia partecipazione del corpo docente. "Sono grato per la rinnovata fiducia riposta nei miei confronti - ha commentato Corrado Roselli - per proseguire un proficuo lavoro che abbiamo già avviato negli anni scorsi, resi particolarmente complessi dalla pandemia che ci ha costretti ad operare in una costante logica di emergenza".

Corrado Roselli, che oltre ad essere violinista è anche laureato in medicina e chirurgia, ha ribadito il suo impegno "perché il Conservatorio sia luogo di arte, musica, cultura, profondamente innestato nelle dinamiche culturali del territorio, riferimento prezioso per quanti vogliono fare della musica la propria ragione di vita, scegliendo percorsi didattici di qualità, affidati ad un corpo docente di primissimo livello, che proiettano il "Piccinni" tra i più grandi e prestigiosi Conservatori del Paese". (ANSA).