Gay: domani a Bari bandiera arcobaleno su teatro Margherita

(ANSA) - BARI, 16 MAG - Una bandiera arcobaleno simbolo della comunità Lgbtqia+ sarà calata domani sera dal teatro Margherita di Bari in occasione della giornata internazionale contro l'omolesbobitransfobia. "Questa sarebbe potuta essere la prima giornata nazionale contro l'omolesbobitransfobia, ma il ddl Zan, che sarebbe stato solo una piccola conquista dopo 30 anni di lotte, non è mai stato approvato" dichiarano in una nota i portavoce del Bari Pride Leoluca Armigero e Asia Iurlo. "Sono passati quasi 20 anni dal primo pride in questa città, ma cosa è cambiato realmente? - si chiedono - Una legge debole sulle unioni civili ci ha lasciatə sprovvistə delle tutele, dei servizi e degli strumenti necessari ad uscire da quella marginalità sociale che è determinata dall'assenza di diritti civili quanto dalla continua messa alla prova dei diritti sociali acquisiti. Non vogliamo essere quella parte d'Italia da cui andar via per essere noi stessi, non vogliamo essere solo il posto ideale in cui andare in vacanza o ambientare un evento glamour. Noi qui ci viviamo tutto l'anno e vogliamo che la Puglia getti nel mare il patriarcato che intrappola le nostre esistenze". "Per questi motivi, abbiamo scelto la sera del 17 maggio - concludono - di darci appuntamento con tuttə coloro che vorranno vivere questa giornata insieme, per essere visibili, per condividere le nostre storie e per costruire un percorso verso la marcia Pride del 2 luglio collettivo e inclusivo.

Saremo presenti dalle 19:30 al Molo San Nicola, proprio sotto la bandiera rainbow". (ANSA).