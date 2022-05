Pnrr: 40 milioni di euro per linea ferroviaria Bari-Bitritto

(ANSA) - BARI, 13 MAG - A 36 anni dall'avvio del cantiere, ripartono i lavori per l'adeguamento della linea ferroviaria Bari-Bitritto, gestita fino allo scorso anno da Fal e ora di proprietà di Rfi. Nel secondo semestre 2023 sarà possibile raggiungere in venti minuti il centro di Bari da Bitritto, con fermate nelle stazioni di Carbonara e Loseto. Lunga circa 10 km, di cui 3 in viadotto, la linea, a binario unico, è elettrificata e attrezzata con il sistema Controllo marcia Treno (SCMT). I 18 mesi di lavori previsti, finanziati con 40 milioni di euro di fondi Pnrr, riguarderanno l'adeguamento alle norme Ansfisa (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali). "Saranno eseguiti lavori di innalzamento della massicciata con i binari - spiega il direttore operativo Infrastrutture Territoriale di Rfi, Giuseppe Macchia - , di collegamento dei sistemi di trazione elettrica all'infrastruttura ferroviaria nazionale e di quelli di informazione al pubblico e telecomunicazione, oltre all'adeguamento nelle stazioni di percorsi tattili e, a Carbonara e Loseto, di ascensori".

"Stiamo già pensando a chi svolgerà il servizio e valutando la possibilità di un affidamento diretto a Trenitalia, previa informazione al mercato - dice l'assessora regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia - . Speriamo per settembre 2023 di rendere la linea operativa". "Aspettiamo quest'opera da 36 anni, doveva essere completa per i mondiali di calcio del 1990, almeno il tratto con la fermata allo stadio - evidenzia il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che per scaramanzia è arrivato sul cantiere con un grosso corno portafortuna - . Incrociamo le dita. L'impegno di Ferrovie dello Stato è di attivarla entro il 2023". "Finalmente - dice il sindaco di Bitritto, Giuseppe Giulitto - . Per la mia comunità è un'opera molto importante che aspettiamo da quasi quarant'anni e che costituirà una nuova opportunità di sviluppo". (ANSA).