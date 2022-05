Golf: Soudal Open; tre i leader, Laporta è 21/o a metà gara

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - In Belgio, ad Anversa, con uno score di 134 (-8) colpi, gli inglesi Sam Horsfield (65 69) e Dale Whitnell (65 69) a metà gara restano in testa al Soudal Open ma vengono agganciati in vetta dal tedesco Matti Schmid (70 64).

Nel torneo del DP World Tour, sul percorso del Rinkven International Golf Club (par 71), tra gli azzurri il migliore è ancora Francesco Laporta che scivola però dalla 14/a alla 21/a posizione con un totale di 138 (68 70, -4). Il pugliese precede in graduatoria il torinese Edoardo Molinari, da 26/o a 29/o con 139 (69 70, -3). Perde terreno pure il vicentino Guido Migliozzi, prima 26/o e ora 40/o con 140 (69 71, -2). Mentre sono usciti al taglio: il bresciano Nino Bertasio, 98/o con 145 (73 72, +3), il fiorentino Lorenzo Gagli, 105/o con 146 (75 71, +4) e il romano Renato Paratore, 149/o con 152 (75 77, +10).

Tre birdie e due bogey per Laporta, quattro birdie e un bogey per Edoardo Molinari, quattro birdie e altrettanti bogey per Migliozzi. E ora il "moving day", prima del gran finale.

Laporta, 31enne di Castellana Grotte (Bari), a due giri dal termine è distante quattro colpi dalla vetta. E la classifica, in Belgio, è cortissima. A tallonare i leader, 4/i con 135 (-7), ecco l'inglese Richard Mansell (69 66) e il portoghese Ricardo Santos (69 66). Il montepremi è di 2.000.000 di dollari. (ANSA).