Musica: disco del salentino Durante 'miglior album Fusion'

(ANSA) - BARI, 12 MAG - Justin Adams & Mauro Durante hanno vinto il Songlines Music Awards 2022 per il miglior album Fusion, premio musicale internazionale della rivista inglese Songlines che ogni anno premia i dischi e i gruppi più interessanti della scena world mondiale e dal 2009 ha raccolto l'eredità dei prestigiosi BBC Radio 3 Awards for World Music.

Il duo si aggiudica il premio per il disco Still Moving, pubblicato il 29 ottobre 2021 da Ponderosa Music Records con il sostegno di Puglia Sounds. Il musicista e compositore salentino Mauro Durante viene inoltre premiato per la seconda volta - unico italiano - dopo aver vinto il Songlines Music Awards 2018 come migliore gruppo con il Canzoniere Grecanico Salentino.

Justin Adams, chitarrista e produttore, è da anni il braccio destro di Robert Plant nel suo gruppo, i Sensational Space Shifters. La collaborazione col violinista e percussionista Mauro Durante nasce dalla Notte della Taranta del 2011, diretta da Ludovico Einaudi, del quale Mauro era l'assistente e braccio destro. In quell'occasione Mauro e Justin hanno suonato insieme per la prima volta, scoprendosi anime affini nell'affrontare i ritmi da trance della Taranta.

Il disco Still Moving è stato registrato e mixato a Bath, in Inghilterra, da Tim Oliver, ingegnere del suono responsabile ai Real World Studios, nel quale s'intrecciano blues e taranta, sonorità arabe e africane, estasi mediterranea e canzone d'autore, punk e ritmi della tradizione salentina, minimalismo e musiche devozionali. Materie tenute insieme dal suono della chitarra elettrica di Adams e del violino e dei tamburi a cornice di Durante, che nel 2021 è stato premiato per il miglior disco dalla World Music Chart Europe 2021, la classifica stilata dal circuito EBU delle radio e televisioni pubbliche europee di 11 paesi. (ANSA).