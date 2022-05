Covid: Gimbe, in Puglia calano i contagi settimanali, -32,9%

(ANSA) - BARI, 12 MAG - Nella settimana dal 4 al 10 maggio, secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, in Puglia si è registrato un calo dei nuovi positivi al Covid del 32,9% rispetto a sette giorni prima, diminuiscono parallelamente i casi attualmente positivi ogni 100.000 abitanti, adesso sono 2.359). Nonostante il miglioramento, resta sopra media nazionale l'occupazione dei posti letto da parte dei pazienti positivi in area medica, pari al 17,8%, e in terapia intensiva, pari al 6%.

La provincia che, nell'ultima settimana, ha registrato il maggior numero di nuovi contagi ogni 100mila residenti è quella di Bari, 599 casi; seguono quella di Taranto (597), Brindisi (544), Lecce (499), Foggia (390) e la Bat (313). (ANSA).