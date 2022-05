A Vieste letteratura per ragazzi con Libro Possibile Winter

(ANSA) - BARI, 11 MAG - Avvicinare i giovani alla lettura, per poter rileggere la storia - e il contemporaneo - con occhio critico e ragionato, senza dimenticare l'importanza di coltivare fantasia e creatività per approcciarsi alla realtà. È l'obiettivo del Libro Possibile Winter con la 'Settimana della letteratura per ragazzi', in programma a Vieste (Foggia) dal 14 al 21 maggio.

Tre appuntamenti con altrettanti autori che, attraverso le loro opere, regalano al pubblico storie accattivanti, capaci di far riflettere e appassionare a tutte le età. Si parte il sabato 14 maggio con Dario Vergassola, amato comico e scrittore ligure, con un viaggio fantastico alla scoperta delle Cinque Terre con Storie di un mondo immaginario (Baldini+Castoldi). Cinque storie di delicata ironia, di struggente tenerezza, comiche e malinconiche al tempo stesso, pungenti di satira sociale e disincantate e lucide, dove a essere protagonisti sono proprio loro, i dimenticati animali e le leggendarie creature del mare: pesci, totani, sirene, acciughe e polpi. Usa il medium del racconto epistolare per insegnare ad adulti e bambini "a non commettere più gli errori del passato", il secondo ospite della rassegna, Daniele Aristarco. Lunedì 16 maggio alle ore 10 presenta Lettere a una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi (Einaudi ragazzi): dalla nascita del movimento politico fondato da Mussolini alla fine della Seconda guerra mondiale, l'autore sbroglia gli intricati fili della storia e indaga l'enigma del consenso. Finale il 21 maggio con un racconto illustrato che ci riporta alla preistoria: alle ore 10 Stefano Bordiglioni porta a Vieste Storie prima della storia (Einaudi Editore). Pagine il cui incipit sembrerebbe appartenere ai giorni nostri: "Un fuoco acceso sotto un cielo stellato e uomini seduti intorno a riscaldarsi. Un nonno racconta e un bambino ascolta attento".

