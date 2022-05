Segnalati colpi pistola durante festa S.Nicola Bari,indagini

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Una segnalazione di colpi di arma da fuoco esplosi tra la folla, nella zona delle giostre sul lungomare di Bari, durante i festeggiamenti per San Nicola, è arrivata al 113 poco dopo la mezzanotte di ieri. I poliziotti sul posto non hanno riscontrato la presenza di bossoli e non risultano segnalazioni di persone ferite negli ospedali cittadini. Anche la visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona ha dato esito negativo. Le verifiche proseguiranno sulle telecamere allargando il raggio dei controlli ma, per ora, gli investigatori non hanno riscontrato alcuna sparatoria. Potrebbe essersi trattato di un petardo o del colpo di una pistola a salve esploso tra la folla, causando il fuggi fuggi delle tante persone che erano in strada, alcune delle quali hanno poi chiamato la Polizia. (ANSA).