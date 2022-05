Incendio in uno zuccherificio a Brindisi, nessun ferito

(ANSA) - BARI, 10 MAG - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato all'interno di uno zuccherificio nella zona industriale di Brindisi. Le fiamme hanno interessato la torre di raffreddamento. Secondo le prime testimonianze non ci sono operai feriti, con i vigili del fuoco intervenuti subito sul posto per domare le fiamme, da cui si è sprigionata una colonna nera di fumo ben visibile anche a diverse centinaia di metri dall'impianto industriale. Ci sono stati anche alcuni disagi, per il fumo, alla viabilità della zona, ma l'allarme ora è rientrato. I vigli del fuoco stanno mettendo in sicurezza e predisponendo anche una bonifica all'interno dello stabilimento.

Sono iniziate inoltre le indagini per accertare la causa del rogo, e sul posto è giunto anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi Giulio Capuano (ANSA).