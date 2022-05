Incidente sul lavoro: un operaio gravemente ferito

(ANSA) - LECCE, 09 MAG - Un operaio di 61 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando nel magazzino ritiro merci di un'azienda sita sulla provinciale che porta a Lecce.

L'uomo, di origini straniere - soccorso dagli operatori sanitari del 118 - è stato condotto in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino.

L'uomo, che ha riportato un trauma cranico con ematoma bilaterale, è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia. La dinamica dell'incidente è in fase di accertamento. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal.

È il quarto grave incidente sul lavoro in un mese nella provincia di Lecce, tre sono risultati mortali, l'ultimo mercoledì scorso a Salve. (ANSA).