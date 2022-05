Nave Diciotti a Bari per festa San Nicola,ha salvato 42.265 vite

(ANSA) - BARI, 06 MAG - La Nave Ubaldo Diciotti (CP 941), unità d'altura del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera appartenente alla Classe "Dattilo", arriverà domani nel porto di Bari per gli eventi celebrativi legati ai festeggiamenti di San Nicola. La nave è una unità multiruolo, lunga 95 metri, equipaggiata per assolvere ad ogni compito di istituto del Corpo, dal soccorso in mare alla salvaguardia dell'ambiente Marino, dal contrasto alla pesca illegale fino alla lotta antincendio. Dal varo dallo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia nel 2014 ha tratto in salvo 42.265 vite umane in ben 310 eventi SAR (search and rescue).

Domenica 8 maggio, prima del San Nicola Air Show, l'esibizione delle Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare, verrà effettuata una dimostrazione di soccorso in mare a cui prenderanno parte anche i mezzi aereonavali della Guardia Costiera. La nave sarà inoltre a disposizione degli alunni delle scuole del centro storico che avranno la possibilità di effettuare il 10 maggio visite guidate a bordo. (ANSA).