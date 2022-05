Calcio: combine Picerno-Bitonto, chiesto processo per nove

(ANSA) - BARI, 04 MAG - La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per nove persone, tra ex giocatori del Bitonto calcio, ex dirigenti e tecnici della squadra lucana del Picerno e anche l'allora direttore sportivo del Potenza Calcio, per il reato di concorso in frode sportiva. La vicenda contestata dalla pm Bruna Manganelli risale al 5 maggio 2019 e riguarda la partita di serie D Picerno-Bitonto disputata a Rionero in Vulture (Potenza). Secondo l'accusa quattro ex calciatori della squadra pugliese (Michele Anaclerio, Antonio Giulio Picci, Giovanni Montrone e Francesco Cosimo Patierno) avrebbero ricevuto la somma complessiva di diecimila euro in contanti per alterare il risultato della gara (finita 3-2), così consentendo al Picerno la promozione in serie C senza disputare lo spareggio. (ANSA).