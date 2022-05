Accordo WeShort con cinese Tcl, cinema breve sulle smart tv

(ANSA) - BARI, 04 MAG - WeShort, "piattaforma on demand del grande cinema breve, fondata in Italia a fine 2020" e la cinese Tcl Technology, "secondo colosso al mondo nella vendita di smart tv", hanno sottoscritto "una partnership globale finalizzata ad offrire per la prima volta al grande pubblico su scala mondiale, una vasta selezione di film brevi provenienti da tutto il mondo e in diverse lingue, firmati da alcuni dei registi emergenti più interessanti della scena".

In un comunicato è specificato che "in base all'accordo, WeShort acquisisce il ruolo di 'content partner globale' del canale Tcl, presente su oltre 44 milioni di smart tv e gli utenti potranno accedere a WeShort nella sezione 'short films' dedicata".

"Siamo entusiasti della partnership con WeShort sulla distribuzione dei contenuti - ha evidenziato Dangee Ho, business development manager ffalcon overseas, Tcl electronics holdings limited - e crediamo che i contenuti premium di WeShort porteranno un'esperienza più diversificata agli utenti delle Tlc Smart tv".

"WeShort - ha sottolineato Alessandro Loprieno, founder e Ceo di WeShort, start up creata alla fine del 2020 - sta vivendo una fase di sviluppo importante e la partnership prestigiosa con il gruppo Tcl rappresenta per noi una scalata straordinaria del mercato dell'intrattenimento digitale globale perché, a quasi un anno dal lancio della piattaforma WeShort, abbiamo per la prima volta l'opportunità di promuovere la cultura del cortometraggio e avvicinare milioni di utenti a questo mondo".

