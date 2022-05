1 maggio: Taranto, 1 milione di impression su Instagram

(ANSA) - TARANTO, 04 MAG - Un milione di impression (che registrano tutte le volte che gli utenti hanno visualizzato un contenuto) sul canale Instagram, oltre 25mila spettatori in presenza, più di 100mila interazioni sui canali social, oltre 100mila persone collegate in streaming: sono i numeri del concertone dell'Uno maggio di Taranto organizzato dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti. "Domenica a Taranto - hanno commentato i direttori artistici Antonio Diodato, Roy Paci e Michele Riondino in una nota - è accaduto qualcosa di incredibile. Abbiamo assistito a una potentissima manifestazione d'umanità, di gioia, di condivisione, in cui l'arte è riuscita ancora una volta a illuminare una visione alternativa necessaria. Il nostro grazie va a tutti gli artisti e agli attivisti che hanno scelto il palco di Taranto e ai volontari che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze. Tutti insieme, per un giorno, hanno formato una vera e propria comunità eterogenea, solidale e creativa che ha reso possibile questo miracolo". (ANSA).