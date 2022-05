Energia: Coldiretti, pugliesi risparmiano su ristoranti e viaggi

(ANSA) - BARI, 03 MAG - "Con un traumatico aumento del 160,7% dei prezzi alla produzione di energia elettrica e gas è stangata su imprese e famiglie nel primo mese di guerra, con i pugliesi che risparmiano principalmente su gas ed elettricità, uscite al ristorante e sulle spese per il tempo libero". E' il risultato del sondaggio condotto da Coldiretti Puglia e dal quale emerge che "per far fronte ai rincari il 54% dei cittadini sta riducendo i consumi di corrente elettrica e gas, il 25% il budget per ristoranti, bari e viaggi, il 12,5% ha tagliato le spese per lo sport e il tempo libero e il 4% per l'abbigliamento".

Aumenta la propensione dei consumatori a scegliere prodotti di qualità made in Italy "al giusto prezzo, dove a tallonare la spesa al supermercato da parte del 42% dei consumatori sono gli acquisti ai mercati dei contadini per il 31% dei cittadini, seguiti dai mercati rionali 11%, negozi di vicinato per il 10%, mentre crollano gli acquisti dai discount 6%".

"Il km zero è divenuto anche uno strumento 'salva tasche' per i consumatori perché - aggiunge Coldiretti Puglia - i prodotti provengono dal territorio regionale e non subiscono eccesivi rincari per il trasporto a causa del caro gasolio (36%), per il rapporto qualità prezzo (28%), perché la stagionalità e la biodiversità garantiscono che i prodotti non siano importati con l'effetto a valanga del caro prezzi a causa della guerra in Ucraina". (ANSA).