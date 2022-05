Covid: in Puglia 16 morti e 4.766 casi, il 18,36% dei test

(ANSA) - BARI, 03 MAG - Oggi in Puglia si registrano 4.766 nuovi casi su 25.952 test (incidenza del 18,36%) e 16 decessi. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.697, nella provincia Bat 313, in provincia di Brindisi 525, in provincia di Foggia 529, in quella di Lecce 876, nel Tarantino 772. Sono residenti fuori regione altre 42 persone contagiate.

Provincia in definizione per altri 12 casi. Delle 100.673 persone attualmente positive 536 sono ricoverate in area non critica (ieri 530) e 25 in terapia intensiva (ieri 26). (ANSA).