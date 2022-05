Torna il 'Bari san Nicola air show' con le Frecce Tricolori

(ANSA) - BARI, 02 MAG - Le evoluzioni delle 'Frecce Tricolori', la pattuglia acrobatica dell'Aeronautica militare, tornano nei cieli della Puglia: dopo due anni dallo stop imposto dalla pandemia voleranno ancora sul lungomare di Bari l'8 maggio prossimo alle ore 16 in occasione delle celebrazioni per San Nicola, di cui fu designata "ambasciatrice" nel 1987 dalla comunità dei frati domenicani della Basilica pontificia. A dirigere le manovre del 'Bari San Nicola Air Show' sarà il comandante Stefano Vit. Il giorno prima, il 7 maggio, la pattuglia acrobatica si esibirà in provincia di Bari, sui lungomare di Giovinazzo e Molfetta.

Il 'Bari San Nicola Air Show', organizzato dall'Aeroclub di Bari, il Comune di Bari e dall'Aeronautica militare, "testimonia il solido legame - si evidenzia in una nota - tra l'Arma azzurra, la città di Bari e il suo santo patrono". L'esibizione in volo avrà inizio alle ore 16 e sarà aperta dal sorvolo dei velivoli di addestramento in dotazione all'Aero Club di Bari. A seguire si terrà una dimostrazione di soccorso in mare da parte di un elicottero HH-139 dell'84esimo Centro Sar (Search and Rescue) di Gioia del Colle (Bari), dipendente dal 15esimo Stormo di Cervia, in collaborazione con i velivoli e le unità navali della Capitaneria di Porto-Guardia Costiera. La manifestazione proseguirà con una simulazione di una operazione per contrastare i traffici illeciti messa in campo dal reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Bari. A seguire i sorvoli dei mezzi della linea addestrativa delle scuole di volo dell'Aeronautica militare. Dal 7 all'8 maggio sarà inoltre allestita sul piazzale antistante il Comando delle Scuole dell'aeronautica Militare-terza Regione Aerea di Bari, un'area espositiva con simulatore di volo delle Frecce Tricolori. Le prove dell'Air Show a Bari si terranno giovedì 5 maggio alle ore 16. (ANSA).