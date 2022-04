Covid: Puglia; +38,2% contagi in una settimana

(ANSA) - BARI, 28 APR - In Puglia nella settimana dal 20 al 26 aprile si è registrato un nuovo importante incremento dei contagi Covid, +38,2% contro una media nazionale di +22,7%, e un conseguente aumento anche dei casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti, pari adesso a 2.675. E' quanto rileva il nuovo monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe. Sopra media nazionale l'occupazione dei posti letto in area medica (20%) e in terapia intensiva (5,8%). La provincia con il maggior numero di casi settimanali è Brindisi che ne registra 1.052; seguono Bari con 1.029, Taranto con 975, Lecce con 861, Foggia con 752 e la Bat con 570. (ANSA).