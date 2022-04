Covid: in Puglia 3 morti e 4.293 nuovi casi, 18,9% dei test

(ANSA) - BARI, 28 APR - Oggi in Puglia si registrano 4.293 nuovi casi di contagio da Coronavirus su 22.761 test (incidenza del 18,9%) e tre morti. I nuovi casi sono così distribuiti: in provincia di Bari 1.448, nella provincia Barletta-Andria-Trani 261, in provincia di Brindisi 489, in quella di Foggia 520, in quella di Lecce 831 e nel Tarantino 696. Sono residenti fuori regione altre 34 persone contagiate. Dei 105.449 attualmente positivi, 557 sono ricoverati in area non critica (ieri 568) e 23 in terapia intensiva (ieri 28). (ANSA).