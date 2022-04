Nota fumo da cofano auto, vigile fuori servizio spegne incendio

(ANSA) - BARI, 25 APR - Un vigile del fuoco che non aveva ancora iniziato il suo turno ha notato del fumo uscire dal vano motore di un'auto, una Fiat 500 ibrida, che transitava all'ingresso dell'aeroporto di Brindisi, ed è intervenuto per spegnere le fiamme che si stavano propagando sotto il cofano. La donna alla guida dell'auto non è rimasta ferita. Stava andando a consegnare la vettura alla società dalla quale l'aveva noleggiata prima di imbarcarsi.

Il vigile del fuoco stava raggiungendo la postazione del distaccamento aeroportuale, quando ha notato il fumo uscire dall'auto: percepito il pericolo si è procurato due estintori per evitare il propagarsi delle fiamme. Sul posto anche una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale, allertata dal collega, che ha messo in sicurezza l'auto. (ANSA).