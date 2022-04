Parco eolico marino Taranto: Giovannini,atteso balzo rinnovabili

(ANSA) - TARANTO, 21 APR - "Questa iniziativa si inquadra in un ambito complessivo di investimento nel nostro Paese sul fronte dell'energia rinnovabile che nei prossimi anni vedrà un vero e proprio balzo in Italia di impianti di varia natura.

Ovviamente mi riferisco a impianti di energia rinnovabile resa ancora più necessaria da questa crisi drammatica che è stata scatenata dalla guerra in Ucraina". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini in un videomessaggio in occasione dell'inaugurazione del parco eolico offshore realizzato da Renexia a Taranto. "La trasformazione verso la sostenibilità - ha aggiunto - passa ovviamente dalla produzione di energia rinnovabile in tutto il mondo. Impianti come questo possono essere una risposta importante al nostro fabbisogno. E' importante non solo valorizzare buone pratiche come questa, ma anche coinvolgere le comunità per comprendere quali soluzioni possono essere ottimali dal punto di vista della produzione di energia e relativamente meno impattanti".

Secondo Giovannini, "l'investimento di innovazione è indispensabile per consentirci di guardare al futuro in modo diverso, più sostenibile dal punto di vista ambientale ma anche economico e sociale". Il ministro ha sostenuto che "l'insostenibilità la pagano soprattutto quelli che stanno più indietro, come stiamo vedendo anche a causa di questa crisi energetica. Pensare anche in termini innovativi, realizzare - ha osservato il ministro - impianti innovativi, sicuri da tutti i punti di vista, è un contributo non solo alla crescita economica, non solo alla riduzione dell'impatto ambientale, ma al miglioramento delle disuguaglianze". (ANSA).