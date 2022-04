Gp di Bari, al via domani l'evento, domenica la sfilata

(ANSA) - BARI, 21 APR - Dopo i primi eventi collaterali svoltisi nel capoluogo regionale nelle scorse settimane, si scaldano i motori per la settima Rievocazione storica del Gran Premio di Bari, che si svolgerà nel capoluogo pugliese dal 22 al 25 aprile 2022. La sfilata di auto d'epoca è organizzata da Old Cars Club, per un'edizione - inserita nell'ASI Circuito Tricolore - che si preannuncia ricca di spettacolarità.

Testimonial dell'intera manifestazione sarà Cesare Fiorio, storico dirigente sportivo italiano.

L'evento è stato presentato oggi all'interno di Expo Levante.

"La pandemia non ci ha scoraggiati - ha spiegato Antonio Durso, presidente di Old Cars Club -, adesso siamo pronti e carichi di adrenalina, per l'ennesimo grande evento che vedrà coinvolta tutta la città". "Lo sport e i grandi eventi sono un'occasione per promuovere il brand Puglia e attirare i turisti durante i ponti festivi. La mission di Pugliapromozione - ha aggiunto il direttore generale dell'ARET Pugliapromozione, Luca Scandale - è proprio essere al fianco di chi, sul territorio, crea queste attività come la rievocazione storica del "Gran Premio di Bari".

"Ripartiamo con grande voglia di tornare a realizzare manifestazioni importanti per il nostro territorio - ha dichiarato Sandro Ambrosi, Presidente della Nuova Fiera del Levante -. Abbiamo un po' di spensieratezza da portare a questa città e siamo molto felici di farlo insieme". "Credo fortemente - ha chiarito Pietro Petruzzelli, assessore allo Sport del Comune -, che occorra accorciare le distanze tra le tappe del Gran Premio di Bari, fino a farlo diventare un evento ricorrente e annuale". "L'amministrazione comunale, la Fiera del Levante, le associazioni e la Regione Puglia costituiscono tutti insieme una rete importante per realizzare, anche tramite Old Cars Club e il Gran Premio di Bari, un'occasione di ritorno alla vita - ha concluso Carla Palone, assessore allo Sviluppo Economico del Comune -.

Si parte venerdì 22 aprile, nel padiglione ASI (Automotoclub Storico Italiano) all'interno dell'Expo Levante, con il convegno «Sicurezza e mobilità: i temi al sostegno degli utenti», organizzato da Old Cars Club in collaborazione con l'associazione Elena Aubry e Volvo Car Italia. Sabato 23 la giornata sarà dedicata all'esposizione statica, nel paddock, dei bolidi risalenti agli anni 1947-1956, periodo in cui si è svolto lo storico Gran Premio di Bari, mentre domenica 24 la prima parte della giornata di Gran Premio si svolgerà all'interno della Fiera del Levante, dove le auto si trasferiranno a partire dalle ore 10, per una sfilata all'interno dei viali dedicati all'Expo Levante. Dalle ore 15, poi, si entra nel vivo dell'evento dedicato all'intera cittadinanza, con i bolidi che occuperanno interamente Corso Vittorio Emanuele per il raduno di auto e moto storiche di Old Cars Club.

L'intero programma della manifestazione è online sulla pagina social https://www.facebook.com/Granpremiodibari/. (ANSA).