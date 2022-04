Energia: da Beleolico 220 MWh annui ad Autorità portuale Taranto

(ANSA) - TARANTO, 21 APR - A margine della cerimonia di inaugurazione del parco eolico offshore a Taranto, è stato firmato un accordo tra l'Autorità Portuale e Renexia per la cessione di una parte dell'energia prodotta da Beleolico per consentire la totale elettrificazione del porto di Taranto. Si tratta della cessione di almeno il 10% dell'energia prodotta, per un quantitativo comunque non inferiore a 220 MWh annui. Il presidente dell'Authority Sergio Prete e il direttore generale di Renexia Riccardo Toto, dopo aver siglato l'intesa, hanno sottolineato come "elettrificare il porto significhi una riduzione molto elevata dell'inquinamento, se si considera che ogni nave che entra in porto e non spegne i motori produce un inquinamento su base giornaliera pari a quello di 10 mila vetture". (ANSA).