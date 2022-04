Marina Militare: Grazioso nuovo comandante Brigata San Marco

(ANSA) - BRINDISI, 20 APR - Il contrammiraglio Massimiliano Giuseppe Grazioso è il nuovo comandante della Brigata Marina San Marco. Questa mattina a Brindisi si è svolta la cerimonia di avvicendamento tra il cedente Contrammiraglio Luca Anconelli e Grazioso. La cerimonia è stata presieduta dal comandante in capo della Squadra Navale, ammiraglio di Squadra Aurelio De Carolis.

L'ammiraglio Grazioso assume il Comando della Brigata Marina San Marco, dopo aver già svolto vari incarichi all'interno della componente anfibia nazionale. "La sede di Brindisi è una sede storica e prestigiosa per il San Marco. Per me - ha sottolineato Grazioso - è una soddisfazione immensa arrivare al Comando della Brigata San Marco: ringrazio il Capo di Stato Maggiore ed il comandante in capo della Squadra Navale che hanno creduto in me". (ANSA).