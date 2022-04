Calcio:Granoro sarà 'main sponsor' SSC Bari per due stagioni

(ANSA) - BARI, 20 APR - Dopo l'accordo con il gruppo Casillo, la SSC Bari ha rinnovato l'intesa anche con la Granoro per le prossime due stagioni calcistiche. Il pastificio pugliese sarà main sponsor dei biancorossi anche in serie B: l'ufficialità del rinnovo contrattuale è stata sancita oggi dalla visita di una rappresentanza della squadra e dello staff tecnico nello stabilimento Granoro di Corato. "C'è una foto, quella apparsa sulla stampa - spiega Marina Mastromauro, amministratore delegato di Granoro - che secondo me esprime più di ogni parola l'entusiasmo e la gioia per un risultato finalmente raggiunto dopo anni di incertezze, sofferenze, sconfitte. Quei sorrisi aperti e festosi, quegli abbracci comunicano a chi li guarda la bellezza e la soddisfazione del raggiungimento della tanto agognata vittoria. Resa possibile perché sostenuti, giocatori e allenatore, da un presidente onesto, capace, determinato, che ha saputo restituire alla squadra forza e fiducia in sé stessa non lasciandosi intimidire, né fermare, dalle difficoltà". Il logo di Granoro sarà presente sul pantaloncino ufficiale da gara della formazione biancorossa. "Non abbiamo ancora concluso ufficialmente la stagione in corso, eppure stiamo già annunciando i rinnovi di alcune partnership ormai consolidate come quella con Granoro che sarà al nostro fianco per un altro biennio", spiega Luigi De Laurentiis, presidente di SSC Bari.

(ANSA).