Tv: Telenorba racconta il Sud con 'Mezzogiorno e Dintorni'

(ANSA) - BARI, 19 APR - 'Mezzogiorno e Dintorni' è il nuovo programma firmato Telenorba dedicato a un viaggio nei colori, sapori, storia, cultura e bellezza del Mezzogiorno d'Italia. In ogni puntata, un diverso itinerario racconterà, attraverso le immagini e incontrando i protagonisti, scenari, produzioni di qualità, enogastronomia e strutture ricettive che fanno del Sud una delle mete turistiche più scelte. Un racconto emozionale, affidato alla conduzione del food performer Nick Difino, al suo debutto televisivo. "Sono un esploratore del cibo - dice - , un curioso di pratiche agricole e mi piace raccontare storie di luoghi e persone che incontro. Amo il Mezzogiorno d'Italia e ho voglia di scoprirne i Dintorni". Il programma, scritto e diretto da Giovanni Trevisan, andrà in onda dal 24 aprile ogni domenica alle 16:10 su Telenorba e in replica su Tgnorba24 e Teledue.

"Con la produzione di 'Mezzogiorno e Dintorni' - dichiara la presidente dell'emittente, Antonella Capriglia - Telenorba, tenendo fede alla sua mission e al suo radicamento al territorio, intende raccontare le storie dei protagonisti che con il loro lavoro quotidiano se ne prendono cura, preservando e custodendo le tradizioni senza rinunciare all'innovazione ed alla tecnologia necessarie per il miglioramento della qualità dei servizi e delle produzioni. Un racconto mirato a far emergere il valore di chi lavora e stimolare un dibattito costruttivo sui problemi dei settori produttivi". (ANSA).