Barista ucciso a Barletta:feretro davanti bar 'sei una rockstar'

(ANSA) - BARI, 19 APR - Finita le cerimonia funebre, il feretro di Giuseppe Tupputi è stato portato davanti alla sua abitazione e al suo bar, il "Morrison's Revolution", dov'è stato ucciso l'11 aprile con tre colpi di pistola. Davanti al locale in tanti si sono radunati e una sua amica ha voluto salutare Giuseppe, "Morrison" come il leader dei Doors, così come lo chiamavano i suoi amici che conoscevano la sua grande passione per la musica: "Canta per le tue figlie - ha detto la ragazza - devono sapere di una città grigia che piange la nostra rock star". Per chi lo conosceva, infatti, Giuseppe era una "rock star" e la pedana del bar era il suo palco. (ANSA).