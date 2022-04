Barista ucciso a Barletta: vedova, avevamo mille progetti

(ANSA) - BARI, 19 APR - "Ce lo dicevamo spesso di essere stati fortunati a incontrarci, di aver dato ciascuno molto all'altro. Eri un uomo sempre presente, sempre al mio fianco, un papà innamorato follemente delle sue principesse, un papà che, nonostante la stanchezza, dopo una giornata di lavoro, giocava con loro". Sono alcune delle parole della vedova di Giuseppe Tupputi, Giuseppina Musti, in un messaggio che ha letto alla fine della cerimonia funebre per suo marito, il barista 43enne di Barletta ucciso l'11 aprile scorso mentre era nel suo bar, con tre colpi di pistola sparati da un cliente, dopo un litigio per una birra. "Nel lavoro eri il mio punto di riferimento - ha ricordato la donna - il mio consigliere, quello che mi sgridava e mi faceva comprendere gli errori". Della loro vita privata la donna ha ricordato i piccoli gesti quotidiani, la colazione insieme e poi "la sensazione di essere insieme una forza capace di resistere a tutto o quasi", ha detto ancora con la voce rotta dal pianto. "Avevamo mille progetti, sogni e desideri ma siamo riusciti a realizzarne solo una piccola parte, l'altra è stata strappata via brutalmente e senza motivo", ha aggiunto.

"Ora devi promettermi di non lasciarmi mai più e di guidarmi a educare le nostre come volevi tu, con sani valori e principi, dovrai starmi al fianco", ha continuato la vedova, rimasta al fianco della sua bambina più grande per tutto il tempo, a farsi forza reciprocamente. "Vola più in alto che puoi, ti amo e sempre ti amerò - ha concluso la vedova, commuovendo tutti i convenuti - e ricordati di sorridere sempre come hai sempre fatto". All'uscita del feretro dalla chiesa, una folla di centinaia di persone ha applaudito e salutato il 43enne e ha fatto volare dei palloncini bianchi e uno rosso, si cui era scritto "Ciao Peppe". (ANSA).