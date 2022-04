Incendio in masseria nel Brindisino, in fumo materiale agricolo

(ANSA) - BARI, 18 APR - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in una masseria nel Brindisino nella tarda serata di ieri, tra San Pancrazio Salentino ed Erchie. Non sono ancora chiare le cause del rogo. Non ci sono feriti. Per spegnere le fiamme, che hanno avvolto l'area esterna al corpo centrale della masseria, i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per più di due ore. Bruciati decine di tubi di gomma per l'irrigazione e materiale agricolo accumulato sotto una tettoia utilizzata come deposito. A fuoco anche gomme per trattori e un piccolo mezzo agricolo in disuso. (ANSA).