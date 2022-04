Cedono ampie porzioni muri palazzo a Gallipoli, nessun ferito

(ANSA) - LECCE, 17 APR - Ampie porzioni dei muri esterni di un palazzo in corso Italia a Gallipoli si sono staccate e sono cadute al suolo nella notte. Non si registrano feriti. Un'auto parcheggiata nelle vicinanze è stata danneggiata. La zona è stata transennata e interdetta alla circolazione pedonale sino alla completa messa in sicurezza dello stabile. (ANSA).