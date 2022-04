Puglia: capogruppo FI passa in maggioranza di centrosinistra

(ANSA) - BARI, 14 APR - Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Puglia, Stefano Lacatena, ha deciso di passare tra i banchi della maggioranza, iscrivendosi al gruppo "Con Emiliano". La scelta è stata spiegata questa mattina durante una conferenza stampa in Consiglio alla quale ha partecipato anche il governatore Michele Emiliano. Già un mese fa, un altro consigliere di centrodestra, Saverio Tammacco è passato in maggioranza aderendo al nuovo gruppo "Per la Puglia".

"E' stato un percorso abbastanza lungo - ha spiegato Lacatena - avevo iniziato in Forza Italia un percorso con grande entusiasmo perché ritenevo che fosse un contenitore adeguato a ospitare i moderati pugliesi. Ma da ultimo arrivato non sono riuscito a far passare quelle che erano le mie idee, quindi ho scelto di dare concretezza alla mia azione in un altro contenitore. L'interlocuzione con il presidente Emiliano è iniziata da tempo, è nota a tutti la mia vicinanza a lui. Ma devo riconoscere a lui la capacità di valorizzare territori e persone. La mia scelta è arrivata dopo un anno e mezzo di tentativi. Se dovessi dare un consiglio a Forza Italia, direi a loro di guardare più al futuro che alla sopravvivenza delle persone che ora la dirigono. Sono un uomo di governo, che da 15 anni amministra una città con grandi risultati". (ANSA).