Calcio: Bari, torna il trenino per il gol con l'Avellino

(ANSA) - BARI, 10 APR - Stadio gremito e esultanza col "trenino" per il gol di Maita: la gara al San Nicola del Bari contro l'Avellino ha registrato ancora una volta un pubblico d'eccezione per la Lega pro. Quando il centrocampista dei pugliesi ha portato in vantaggio al 40' l'undici di Mignani, tutta la squadra ha inscenato la gioiosa liturgia ferroviaria per celebrare il gol contro i rivali storici sotto la curva Nord, cuore del tifo biancorosso.

Nell'impianto sportivo barese sugli spalti ci sono 22.376 spettatori (373 giunti da Avellino): numeri che faretbero rientrare la gara del San Nicola tra le dieci con maggior pubblico dell'attuale serie A. (ANSA).