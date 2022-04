Calcio: Bari batte Avellino 1-0

(ANSA) - BARI, 10 APR - Il Bari neopromosso batte l'Avellino al San Nicola per 1-0 con un euro gol di Maita al 40', festeggiato con "il trenino" sotto la curva nord. L'undici di Mignani, davanti a 22.376 spettatori, ha dominato nel primo tempo e amministrato il vantaggio nella ripresa, in un confronto a tratti spezzettato per i troppi falli con conseguente nervosismo in campo.

Nel secondo tempo gli irpini hanno costruito nitide palle gol con Plescia e Kanoute, disinnescate da un Frattali in grande spolvero. Lo stesso Kanoute ha protestato per un contatto in area con il portiere dei pugliesi.

Nel finale c'è stato un extra recupero (7') per tensioni in campo dopo un fallo di Silvestri su Cheddira, che hanno portato poi anche all'espulsione dell'allenatore dell'Avellino Gautieri e del secondo portiere irpino Pane. (ANSA).