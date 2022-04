Energia:Crisostomo, ripresa legata a investimenti su rinnovabili

(ANSA) - BARI, 09 APR - "La ripresa è fondamentalmente legata agli investimenti su rinnovabili, digitalizzazione, mobilità elettrica: tutto questo assecondando un fenomeno che già accade sotto in nostri occhi, la elettrificazione dei consumi". Lo ha detto Michele Crisostomo, presidente del gruppo Enel, partecipando all'evento "Live In" di SkyTg24 nel teatro Kursaal Santalucia di Bari. "La strada più veloce - ha aggiunto - è quella che punta alla diffusione delle fonti rinnovabili di generazione elettrica che consentono di affrancarci dalla dipendenza dal gas. Non c'è un'alternativa percorribile in maniera ragionevole e in tempi rapidi. La soluzione è questa ed è quella su cui sia il nostro Governo sia l'Ue, attraverso il green deal che mette insieme anche le risorse a servizio della transizione energetica, avevano già intrapreso con molta decisione". (ANSA).