S'incendia materasso in appartamento a Brindisi, due feriti

(ANSA) - BRINDISI, 06 APR - Due persone sono rimaste lievemente ferite ieri sera nel loro appartamento a Brindisi a causa di un incendio che si è sviluppato in camera da letto. Le fiamme sarebbero partite dal materasso. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Sul posto anche il personale del 118. Disposto il trasferimento dei feriti nell'ospedale 'Perrino' di Brindisi dove gli sono state medicate lievi ustioni. In corso le indagini per chiarire la causa dell'incendio. (ANSA).