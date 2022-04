Auto: rievocazione Gran Premio Bari,si scaldano motori per 25/4

(ANSA) - BARI, 06 APR - Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia, si scaldano i motori per la settima rievocazione del Gran Premio di Bari, gara di regolarità per auto d'epoca, organizzata da Old Cars Club, che si terrà nel quartiere Murat lunedì 25 aprile. Il raduno è in programma alle 9, con l'Inno di Mameli e il briefing dei piloti. Alle 10 partirà la prima delle tre manche di gara. Da Piazza Prefettura il circuito abbraccerà tutto il borgo antico e offrirà ai piloti la possibilità di sfilare in piena sicurezza: un concentrato adrenalinico ed emozionante per equipaggi e spettatori che potranno riassaporare il ricordo dello storico tracciato del Gran Premio di Bari, che si correva alle massime velocità della Formula 1 di allora.

Tra le 50 vetture che prenderanno parte alla gara, spiccano i leggendari marchi Stanguellini, Apache, Cisitalia, Ferrari, Taraschi, Alfa Romeo, Maserati, Lotus. Bolidi capaci di rievocare gli anni dei piloti del calibro di Ascari, Farina, Fangio, Gonzales, Bira, Taruffi, Lorenzetti (questi di origini baresi) e dell'indimenticabile Nuvolari. A Bari, ad esempio, ci sarà la Cooper Bristol MK1 del 1952, o altri due gioielli quali la Ac Ace Bristol del 1957 e la Ermini 1100 Sport del 1946 che ha già partecipato alla rievocazione del Gran Premio di Bari del 2015 e del 2019 (vincendo quest'ultima).

Tra gli appuntamenti collaterali che precedono l'evento conclusivo, c'è il Mini Gran Premio targato Unicef Italia, dedicato ai più piccoli, in programma domenica 10 aprile, dalle 8 alle 13.30 in Piazza del Ferrarese: Bambini e bambine dai 4 ai 9 anni, vestiti e accessoriati come i grandi piloti che corsero il Gran Premio di Bari negli anni '50, 'sfrecceranno' in un circuito di gara creato per macchine a pedali. (ANSA).