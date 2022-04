'Alberi che camminano', a Bari flash mob per verde e anziani

(ANSA) - BARI, 06 APR - Un gruppo di alberi in cammino attraverso la città: un insolito flash mob animerà domani il quartiere Catino di Bari, quando un gruppo di alberi in cammino, accompagnati da un gruppo di rappresentanti dei sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil e da volontari delle associazioni Auser, Anteas e Ada di Bari e di Puglia, attraverserà via Nicholas Green per fermarsi all'interno del Giardino "Peppino Impastato". È il lancio della dodicesima edizione di 'Siamo Tutti Pedoni', la campagna per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e per la vivibilità delle città promossa a livello nazionale da Centro Antartide, Spi-Cgil, Fnp-Cisl, Uilp-Uil e a cui aderisce il Comune di Bari.

Al centro delle iniziative di quest'anno, che si apriranno proprio con l'evento di domani, l'idea che l'accessibilità, la qualità della prossimità e la piacevolezza degli spazi delle nostre città, che può essere recuperata anche grazie alla diffusione del verde urbano, siano un diritto da preservare, specialmente per i cittadini più fragili, a partire dagli over65.

La campagna si svolge con il patrocinio di Camera dei Deputati, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ANCI, Osservatorio per l'Educazione alla Sicurezza Stradale - Regione Emilia-Romagna, Università degli Studi di Roma - Foro Italico, Associazione Biennale dello Spazio Pubblico. (ANSA).